LE MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA - Amministrazione giudiziaria dei beni per le aziende indiziate degli ecoreati

Il decreto "terra dei fuochi" dedica alle imprese numerosi interventi repressivo-sanzionatori considerandole evidentemente, dal punto di vista criminologico, il vero soggetto "attivo" della criminalità ambientale.
Il decreto "terra dei fuochi" dedica alle imprese numerosi interventi repressivo-sanzionatori considerandole evidentemente, dal punto di vista criminologico, il vero soggetto "attivo" della criminalità ambientale.
Oltre al conio di un'aggravante ad hoc sull'attività di impresa (vedi il precedente commento pubblicato alle pagine 64 e seguente) e all'estensione del catalogo di "parte speciale" del Dlgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (vedi il successivo commento pubblicato...
Separazione carriere: riforma utile a una giustizia che guarda al futuro
di Francesco Petrelli - Presidente dell'Unione delle camere penali italiane