LegislazionePenale

LE NORME DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Eventuali benefici ai detenuti, stretta su concessione e durata

di Aldo Natalini

N. 48

Guida al Diritto

La concessione di eventuali i benefici ai detenuti dovranno essere subordinati alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

Stretta sul regime penitenziario nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere: eventuali i benefici ai detenuti dovranno essere subordinati alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

Si introduce, inoltre, l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Modifiche in materia di ordinamento penitenziario (Legge n. 181/2025, articolo 5)

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto