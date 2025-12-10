LE NORME DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Eventuali benefici ai detenuti, stretta su concessione e durata

La concessione di eventuali i benefici ai detenuti dovranno essere subordinati alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.
Stretta sul regime penitenziario nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere: eventuali i benefici ai detenuti dovranno essere subordinati alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.
Si introduce, inoltre, l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona...
Argomenti
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione