Le sanzioni collegate ai tributi dovuti non si trasmettono agli eredi

La responsabilità del socio di società di fatto per le sanzioni collegate ai tributi dovuti non si trasmette al suo erede ostandovi il disposto dell’articolo 8 del Dlgs 472/1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi»), secondo cui «L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».

Trasmissibilità delle sanzioni civili

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 8684/25), per quel che concerne la trasmissibilità agli eredi questa è prevista solo per le sanzioni civili e non per le altre (tributarie...