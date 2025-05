Mail e messaggi elettronici sono corrispondenza inviolabile

Le sentenze in commento suscitano interesse, occupandosi di un tema molto attuale, ossia la rilevanza dei messaggi Whats App scambiati tra i dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, con specifico riferimento alla loro rilevanza disciplinare.

In particolare, nelle decisioni, i Giudici di legittimità sono stati chiamati a scrutinare la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa dal datore di lavoro al proprio dipendente, ritenendolo illegittimo in entrambi i casi.

I due casi esaminati

Nel primo caso (sentenza...