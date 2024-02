Legance negli accordi tra i soci per la costituzione e il lancio di Vesper Infrastructure partners

Giacomo Gitti, Donatella Ruggiero

Legance ha assistito i manager, già noti in ambito finanziario e infrastrutturale, Alfredo Maria De Falco, ex-deputy Ceo della divisione corporate investment banking di Unicredit, Livio Fenati, ex managing director e co-head private equity della divisione infrastrutturale di Partners Group, e Paola Rastelli, ex managing director e capo della divisione fusioni e acquisizioni e transizione energetica del gruppo Snam, e i co-fondatori del “Progetto Vesper”, Olaf Nordmeyer, Giacomo Rossi e Guillermo Royo-Villanova, nella negoziazione e finalizzazione degli accordi di investimento e parasociali relativi a Vesper Infrastructure Partners S.r.l., veicolo lanciato dai partners del “Progetto Vesper” al fine di svolgere l’attività di advisor nel settore infrastrutturale europeo e promuovere investimenti nel medesimo campo.

Il primo fondo infrastrutturale lanciato dai Vesper partners ha già raccolto 300 mln di euro al primo closing.

Legance ha agito con un team guidato da Filippo Troisi e Giacomo Gitti, con Filippo Benintendi e Donatella Ruggiero. I profili regolamentari di tali accordi sono stati seguiti da Enzo Schiavello.