Legance con Italgas nella cessione di alcuni Atem

Alessandro Airaghi, Donatella Ruggiero

Legance ha assistito Italgas nella procedura volta alla cessione, a seguito della valutazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dei potenziali acquirenti, delle attività di distribuzione del gas nei seguenti 12 Atem: Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Brescia 5, Campobasso, Frosinone 2, Massa Carrara, Padova 2, Padova 3, Pisa, Roma 5, Teramo, Viterbo.

La vendita, per un controvalore complessivo superiore a 250 milioni di euro, avviene in ottemperanza al provvedimento di AGCM che ha autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas.

Legance ha agito con un team guidato da Alberto Giampieri e Stefano Bandini e composto da Donatella Ruggiero e Alessando Airaghi

Il team legale interno di Italgas coinvolto nell’operazione ha compreso Germana Mentil, general counsel, con Valentina Piacentini e Camilla Dejana.