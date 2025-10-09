Lexia rafforza la sede di Milano con l’integrazione della Boutique di Tolle, Pilia & Associati

Marco Luigi di Tolle

Lo studio legale LEXIA annuncia l’integrazione della boutique di diritto amministrativo di Tolle, Pilia & Associati, fondata da Marco Luigi di Tolle e Adriano Pilia, nella sede milanese dello studio.

L’operazione rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dello studio, rafforzando le competenze in materia di diritto amministrativo, urbanistica, edilizia ed energie rinnovabili, nonché ampliando la capacità di assistere clienti pubblici e privati in contesti complessi di rilievo nazionale e internazionale.

Entreranno in LEXIA:

- Marco Luigi di Tolle, Of Counsel del team di diritto amministrativo

- Adriano Pilia, Of Counsel del team di diritto amministrativo

- Marta Scandroglio, Partner e responsabile del team di diritto amministrativo della sede di Milano

- Jacques Chiovini, Partner dell’area Private Litigation di LEXIA Private, sotto la guida Silvia Cossu - head of Litigation, Arbitration & Legal Risk Mitigation dello studio.

Insieme a loro entrerà a far parte dello studio anche un team composto da tre persone tra professionisti e staff.

Dichiarazione

«L’integrazione della boutique di Tolle, Pilia & Associati – ha dichiarato Francesco Dagnino, Managing Partner di LEXIA – consolida ulteriormente il nostro posizionamento in alcune aree di primaria importanza come il diritto amministrativo, le energie rinnovabili, l’urbanistica e l’edilizia, confermando la strategia di crescita dello studio attraverso l’ingresso di team altamente qualificati. Siamo lieti di accogliere professionisti di comprovata esperienza, che contribuiranno a rafforzare le nostre competenze multidisciplinari a beneficio dei clienti.»

«Siamo stati selettivi e abbiamo atteso a lungo che nel panorama degli studi legali più rilevanti e strutturati si presentasse l’occasione migliore per integrare la nostra boutique di diritto amministrativo garantendo però la continuità anche qualitativa del nostro lavoro. LEXIA è senz’altro l’occasione giusta e, con Adriano Pilia e gli altri nostri partners Marta Scandroglio e Jacques Chiovini, iniziamo quindi un nuovo percorso, felici di far confluire una storia professionale quasi cinquantennale in uno studio efficiente e all’avanguardia come LEXIA» conclude Marco di Tolle.