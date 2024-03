Minervahub rileva il 100% di Goretti: gli studi coinvolti

Guendalina Catti, Carlotta Giani, Matteo Bruni

Legance e Giovannelli e Associati hanno assistito MinervaHub S.p.A., la nuova realtà industriale italiana specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, controllata indirettamente da San Quirico S.p.A., nell’acquisizione del 100% di Goretti S.r.l., società benefit di tradizione artigiana guidata dalla famiglia Papi, specializzata in applicazioni e lavorazioni speciali nel settore moda, con sede a Serra de’ Conti, nella provincia di Ancona.

Nell’operazione, MinervaHub S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali relativi all’acquisizione, dallo Studio Legale Giovannelli e Associati con un team coordinato dal partner Matteo Colombari e composto dall’associate Matteo Bruni.

Legance ha assistito MinervaHub per i profili connessi al reinvestimento dei soci-venditori con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dalla senior associate Carlotta Giani, dagli associate Elettra Prati e Luca Troisi; dal counsel Emiliano Torresan, e dall’associate Cristina Roagna per i profili giuslavoristici; e dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi e dall’associate Edoardo Canali per i profili antitrust.

I venditori sono stati assistiti dallo StudioCimarelli Gasparri con un team coordinato dal socio Ilaria Gasparri e composto dalle senior associate Erika Falconetti, Chiara Fiorentini, Roberta Giachè e Cristina Pellegrini nonché dagli associate Francesco Lucci e Chiara Zitelli.