MODIFICHE PROCESSUALI AL CODICE DI RITO - Ecodelitti, arresto "in differita"e operazioni "sotto copertura"

Sul versante processuale, la principale novità apportata dal decreto "terra dei fuochi" consiste nell'estensione a una serie di eco-delitti codicistitici e del Testo unico ambientale dell'istituto dell'arresto in flagranza "differita", che sta trovando sempre più crescente impiego: dall'inquinamento ambientale, alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, dal disastro ambientale, al traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, passando per le attività...
I punti chiave
- Modifiche all'articolo 382-bis Cpp (Dl n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 3)
- Considerazioni pratico-operative
- Operazioni sotto copertura: modifiche all'articolo 9 della legge n. 146/2006 (Dl n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 4)
