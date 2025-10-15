LegislazionePenale

MODIFICHE PROCESSUALI AL CODICE DI RITO - Ecodelitti, arresto "in differita"e operazioni "sotto copertura"

di Aldo Natalini

Sul versante processuale, la principale novità apportata dal decreto "terra dei fuochi" consiste nell'estensione a una serie di eco-delitti codicistitici e del Testo unico ambientale dell'istituto dell'arresto in flagranza "differita"

Sul versante processuale, la principale novità apportata dal decreto "terra dei fuochi" consiste nell'estensione a una serie di eco-delitti codicistitici e del Testo unico ambientale dell'istituto dell'arresto in flagranza "differita", che sta trovando sempre più crescente impiego: dall'inquinamento ambientale, alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, dal disastro ambientale, al traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, passando per le attività...

Argomenti

I punti chiave

  1. Modifiche all'articolo 382-bis Cpp (Dl n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 3)
  2. Considerazioni pratico-operative
  3. Operazioni sotto copertura: modifiche all'articolo 9 della legge n. 146/2006 (Dl n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 4)

