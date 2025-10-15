Molinari e Pavesio nell’acquisizione di T’Assicuro da parte di Ardonagh Group

Claudio Zanda, Cristina Biglia

Il broker assicurativo T’Assicuro entra a far parte di Ardonagh Group. L’operazione rappresenta un passo strategico che ha l’obiettivo di consolidare la posizione di Ardonagh Italia come punto di riferimento nel settore della consulenza assicurativa.

Per l’acquisizione Ardonagh Italia si è avvalsa dell’assistenza legale di Molinari con il partner Claudio Zanda e gli associate Margherita Del Deo, Gian Luca Marchi e Giulia Spanghero.

Il socio è stato assistito da Pavesio, con la partner Cristina Biglia e l’of counsel Anna Papacchini, che ha curato gli aspetti legali per la cessione di T’Assicuro.