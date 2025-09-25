Niente risarcimento al motociclista che scivola sul pietrisco adeguatamente segnalato
Per la Suprema corte il centauro avrebbe dovuto essere più diligente così da evitare la caduta a terra
Al centauro che scivola sul pietrisco finito sulla strada - circostanza questa ampiamente segnalata dalla cartellonistica - non spetta alcun risarcimento. Si tratta di un evento che il motociclista, usando dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare. A precisarlo i Supremi giudici con l’ordinanza n. 26061/2025.
La vicenda
Venendo ai fatti il centauro, convenendo in giudizio la Provincia...