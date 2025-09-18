Nius con Dr Automobiles nella acquisizione della fabbrica Saxa Gres di Anagni e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro

Alessandro Paone

NIUS Legal & Hr Solutions, studio legale specializzato nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali fondato dall’Avv. Alessandro Paone (in foto), ha assistito la nota casa automobilistica italiana, DR AUTOMOBILES, nella acquisizione dal Gruppo SAXA GRES dell’impianto produttivo di Anagni, salvandolo dalla chiusura.

In particolare, NIUS ha assistito la Società DR AUTOMOBILES nelle negoziazioni con la venditrice Gruppo SAXA GRES, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove da tempo è aperto un tavolo di crisi ad oggetto il Gruppo SAXA GRES.

La pianificazione dell’operazione sul piano legale lavoristico e delle relazioni industriali e istituzionali sono state curate dalla divisione legal di NIUS, NIUSLex, con il Founding Partner Alessandro Paone e l’Associate Vincenzo Palumbo, che hanno sottoscritto per conto della Società gli accordi sindacali conclusivi dell’operazione straordinaria in agosto nonché quelli in materia di ammortizzatori sociali; la divisione di consulenza NIUSLab ha invece gestito tutti gli aspetti relativi all’ottenimento del beneficio della cassa integrazione per riorganizzazione aziendale propedeutico alla realizzazione dell’importante investimento attuato dalla DR AUTOMOBILE, con il Partner Donato Caldarulo, mentre la gestione di tutti gli aspetti amministrativi riguardanti il personale acquisito sono stati seguiti dal Partner Lucio Sindaco, garantendo una assistenza full service perfettamente integrata.

Parte così il nuovo progetto di rilancio industriale del sito di Anagni targato DR AUTOMOBILES: dopo aver consolidato la propria presenza in Molise assumendo un peso sempre più considerevole nel mercato automotive nazionale, il gruppo fondato da Massimo Di Risio e guidato dallo stesso con l’Amministratore Delegato Antonella Tortola si è proiettato nel Lazio scegliendo la provincia di Frosinone come nuova frontiera della produzione auto nazionale.

L’iniziativa è partita con l’acquisizione dell’ex stabilimento SAXA GRES, noto per la produzione di piastrelle in gres porcellanato, destinato a trasformarsi in un polo industriale dedicato al settore automotive. La gestione dell’operazione è stata affidata al veicolo JARAMA, società interamente controllata da DR AUTOMOBILES, ed ha consentito, come detto, la salvaguardia occupazionale dei 67 dipendenti precedentemente impiegati nell’impianto