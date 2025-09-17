GiurisprudenzaAmministrativo

No al risarcimento in caso di illecito diniego a variante urbanistica per difetto di motivazione

di Giulia Pernice

N. 36

Guida al Diritto

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che non spetta il risarcimento del danno da illegittimo rigetto della proposta di variante urbanistica, qualora l'annullamento sia dovuto a difetto di motivazione, risultando il comune libero di riesercitare il potere e l'occasione non definitivamente persa, sicché non spetta neanche il danno da perdita di chance.

Il tema della responsabilità della pubblica amministrazione, come noto, è stato definitivamente affrontato dal Consiglio di Stato che, con la sentenza adottata in Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, ha chiarito che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. L'interesse della decisione
  2. La fattispecie controversa
  3. Il difetto di motivazione quale vizio formale del provvedimento
  4. I rimedi di responsabilità: risarcimento del danno e risarcimento da perdita di chance
  5. Le voci del risarcimento del danno
  6. Il risarcimento da perdita di chance
  7. Considerazioni conclusive: la riserva di amministrazione prende campo nel diritto risarcitorio

