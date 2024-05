Obbligo di disponibilità del lavoratore che si trova in Cassa integrazione guadagni

Lavoro - Lavoro subordinato - Cassa integrazione guadagni - Trattamento di integrazione salariale - Obbligo di pronta disponibilità del lavoratore - Sussiste.

Incombe sul lavoratore che si trova in CIGS e percepisce il trattamento di integrazione salariale l’obbligo di pronta disponibilità, sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda in crisi o in ristrutturazione, sia a partecipare a corsi di formazione.

