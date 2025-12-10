Onere della prova per il risarcimento del danno parentale riconosciuto al coniuge separato
Responsabilità sanitaria - Danno parentale - Rapporto di coniugio - Sufficienza - Separazione di fatto - Legame affettivo - Valutazione - Onere della prova
L’allegazione del rapporto di coniugio è sufficiente per il sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante solo sotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del quantum del...
Estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro
a cura della Redazione Diritto
Confisca allargata: il requisito della “sproporzione” patrimoniale e la prova della provenienza lecita dei beni
a cura della Redazione Diritto
Azione di petizione ereditaria e detenzione del bene
a cura della Redazione Diritto
Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute
a cura della Redazione Diritto