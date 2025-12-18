Stato di ebbrezza e veicolo fermo: la sanzione ex art. 186 C.d.S. sussiste solo con la prova di una concreta fase di circolazione
Circolazione stradale (nuovo codice) – Norme di comportamento – Fermata – Fase della circolazione – Mera accensione del motore e posizione del veicolo – Insufficienza – Prova della previa movimentazione del veicolo in area aperta al pubblico – Necessità
La contravvenzione prevista dall’art. 186 cod. strada sanziona chiunque guida in stato di ebbrezza e tale espressione è da ritenersi riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile...
