Infortuni sul lavoro, esclusa la responsabilità dell’ente sulla base di hindsight bias

Persona giuridica - Società - Infortunio mortale sul lavoro - Responsabilità amministrativa degli enti - Illecito amministrativo ex art. 25 septies Dlgs. n. 231/2001 - Hindsight bias - Creazione ex post della regola cautelare - Elemento soggettivo - Colpa - Accertamento - Necessità - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna dell’ente - Fattispecie relativa a omicidio colposo ex art. 589 cp

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per l’illecito amministrativo di cui all...

