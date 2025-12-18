Infortuni sul lavoro, esclusa la responsabilità dell’ente sulla base di hindsight bias
Persona giuridica - Società - Infortunio mortale sul lavoro - Responsabilità amministrativa degli enti - Illecito amministrativo ex art. 25 septies Dlgs. n. 231/2001 - Hindsight bias - Creazione ex post della regola cautelare - Elemento soggettivo - Colpa - Accertamento - Necessità - Annullamento con rinvio della sentenza di condanna dell’ente - Fattispecie relativa a omicidio colposo ex art. 589 cp
In tema di responsabilità amministrativa degli enti per l’illecito amministrativo di cui all...
Il titolare della signoria di fatto assume la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
a cura della Redazione Diritto
Sostituzione del dipendente assente con altro lavoratore di qualifica inferiore e tutela da possibili abusi del datore
a cura della Redazione Diritto
Diffusione “social” di messaggi di propaganda razziale etnica e religiosa
a cura della Redazione Diritto
Non è previsto un risarcimento del danno per rumori molesti compatibili con la vita condominiale
a cura della Redazione Diritto
Casa coniugale in comproprietà: frutti civili all’ex coniuge non occupante per privazione dell’uso
a cura della Redazione Diritto