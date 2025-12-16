Rassegne di Giurisprudenza

Sostituzione del dipendente assente con altro lavoratore di qualifica inferiore e tutela da possibili abusi del datore

a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Sostituzione del lavoratore assente con qualifica superiore - Diritto del sostituto all’assegnazione alle mansioni superiori - Esclusione - Abusi del datore di lavoro - Tutela della professionalità del lavoratore.

In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori ai sensi dell’articolo 2103 codice...

