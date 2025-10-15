ONTIER con The Central House nel suo primo passo in Italia
Ontier ha accompagnato The Central House, S.L., nell’acquisizione di un edificio iconico nel cuore di Roma di proprietà di IMR S.r.l., pronto a rinascere come struttura premium, all’insegna dell’ospitalità contemporanea e del dialogo con la città.
Ontier ha accompagnato The Central House, S.L., nell’acquisizione di un edificio iconico nel cuore di Roma di proprietà di IMR S.r.l., pronto a rinascere come struttura premium, all’insegna dell’ospitalità contemporanea e del dialogo con la città. The Central House curerà direttamente la ristrutturazione dell’immobile, situato nella zona Castro Pretorio a due passi dalla Stazione Termini.
Con questo progetto, The Central House rafforza la sua presenza in Europa – già attiva a Madrid, Barcellona, Oporto, Lisbona, Istanbul, Marrakech, Budapest, Granada, Atene, Alicante, Siviglia e Cordova – e fa il suo ingresso in Italia. Quello romano è solo l’inizio di un percorso che porterà il “Real Urban Travel” in altre città italiane: un modo innovativo di vivere il viaggio, tra cultura, socialità, eventi e luoghi dove sentirsi parte della vita locale.
Hanno partecipato al progetto, per Ontier, Kristian Massimei, Federica Rancani, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, Roberto De Simone e Carmen Fernández Vadillo. Per gli aspetti fiscali, Tier One, con Domenico Mazzeo, Valerio Casarci e Luca Giovini. IMR è stata assistita da Bruno Ciccarelli.