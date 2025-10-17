Opposizione all’esecuzione: non sono sollevabili fatti deducibili in fase di esecuzione
Al Giudice dell’esecuzione è inibita, infatti, qualsiasi valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo
Attraverso l’opposizione all’esecuzione (articolo 615 del Cpc), instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo. Lo precisa il Tribunale di Napoli (sezione XIV, sentenza 30 settembre 2025, n. 8545).
L’eventuale...