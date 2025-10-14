Orrick, Piselli & Partners, LCA Studio Legale, Futura Law Firm e Laward nel round di Eoliann S.r.l. società benefit guidato da Montage Ventures

Claudia Francesca Micol Cirinà – Riccardo Piselli – Flavia Visco – Pierantonio Luceri – Raffaele Battaglini

Eoliann S.r.l. società benefit, società torinese attiva nel settore del Climate Tech e specializzata nell’analisi dei rischi climatici tramite dati satellitari e intelligenza artificiale, ha concluso con successo un round di investimento Seed da Euro 4,25 milioni. Il round permetterà alla società di accelerare il proprio sviluppo tecnologico su nuove tipologie di eventi climatici e scalare a livello internazionale, potenziando sia la propria piattaforma che le API per la modellistica predittiva dei rischi fisici.

Il round è stato guidato dal fondo californiano lead di venture capital Montage Ventures, e ha visto la partecipazione quali co-investor anche di CDP Venture Capital (tramite Fondo Evoluzione e Fondo Piemonte Next), Primo Ventures (tramite Primo Space), Terna Forward (veicolo di Corporate Venture Capital del Gruppo Terna) e OpenEconomics.

Orrick ha assistito Montage Ventures, con un team composto da Attilio Mazzilli, responsabile del dipartimento Italian Technology Companies Group ed è stato guidato dalla partner Livia Maria Pedroni con il supporto della senior associate Ginevra Rebecchini, della associate Claudia Francesca Micol Cirinà e da Lorenzo Marinelli.

Piselli & Partners ha assistito CDP Venture Capital, con il team composto dal partner Riccardo Piselli e dall’of counsel Mauro Miccio.

CDP Venture Capital ha seguito l’operazione con il suo team di legali interno guidato dal Responsabile Alessandro Di Gioia e coadiuvato, inter alia, da Martina Lovato.

LCA Studio Legale ha assistito Terna Forward, con il team Emerging Companies & Venture Capital composto dal partner Andrea Messuti, dalla senior associate Flavia Visco e dalla trainee Anna Paola Pasin.

Laward ha assistito Primo Ventures, con un team composto dal socio fondatore Pierantonio Luceri e dall’associate Michele Cestaro.

Futura Law Firm ha assistito la società target, Eoliann S.r.l. società benefit, con un team composto dal co-fondatore Raffaele Battaglini e dalla advisory lawyer Claudia Borghini.