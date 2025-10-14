Osborne Clarke con BCC Banca Iccrea nel finanziamento in pool concesso a Student House S.r.l.

Ugo Marchionne

Osborne Clarke ha assistito BCC Banca Iccrea, in

qualità di banca agente e banca finanziatrice, BCC Pordenonese e Monsile, BCC Credifriuli e BCC Banca Annia in qualità di banche finanziatrici, nell’ambito di un’operazione di finanziamento in pool concesso a Student House S.r.l. e finalizzato al finanziamento dell’acquisizione e della ristrutturazione di un immobile destinato alle attività di studentato sito in Ferrara.

Osborne Clarke ha fornito assistenza al pool delle banche finanziatrici per i profili di diritto amministrativo, immobiliare, bancario e finanziario ed in particolar modo in relazione alle attività di redazione, negoziazione e finalizzazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione finanziaria, con un team guidato dai partner Giorgio Lezzi, Head of Public Law & Infrastructure, e Andrea Pinto, Head of Financial Services, coadiuvati dagli associate Ugo Marchionne (in foto) e Roberto Salis e dalla trainee Vittoria Panerai.

Per Student House ha agito il team amministrativo e legale interno.