Osborne Clarke e Legance nel “quadrilatero della Moda”

Alessandro Generali - Andrea Mazzola

Osborne Clarke ha assistito National Bank of Greece (Cyprus) nella sua prima operazione di fronting lending in Italia e Situs Asset Management Limited, in qualità di agent e security agent, nel finanziamento pari a Euro 60.000.000,00 concesso al FIA Italian Opportunities Fund I gestito da Castello SGR S.p.A., assistito da Legance, nel contesto dell’investimento da parte di Oak Hill Capital Partners e Invel Real Estate Partners Limited nel complesso immobiliare di Via Verri 5 a Milano, sede di importanti brand della moda, come Missoni e Manolo Blahnik.

Il team di Osborne Clarke ha assistito National Bank of Greece (Cyprus) e Situs Asset Management Limited con un team coordinato dall’head of financial services Andrea Pinto e composto dall’associate Alessandro Generali (nella foto), dall’associate Ugo Marchionne e dalla trainee Vittoria Panerai, con la partecipazione del team Real Estate con l’associate Roberto Salis e del team Tax con l’head of tax Claudio Grisanti.

Legance ha assistito Oak Hill Capital Partners, Invel Real Estate Partners Limited e Castello SGR S.p.A. con un team coordinato dal partner Tommaso Bernasconi e dal counsel Andrea Mazzola (nella foto), e composto dal senior associate Andrea Canata e dall’associate Claudia Rossi per i profili finance, dai counsel Davide Rossi e Francesca Iannò e dall’associate Valentina Brovedani per i profili real estate, nonché dal counsel Luigi Quaratino per i profili fiscali dell’operazione.

Per gli aspetti di diritto lussemburghese hanno operato, per National Bank of Greece (Cyprus) e Situs Asset Management Limited, BSP con il team del partner Nuala Doyle, mentre per il quotista del fondo ha operato A&O Shearman Luxembourg con il partner Pierre Schleimer e il suo team.