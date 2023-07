Pedersoli con Investimenti & Finanza Merchant nell'acquisizione del Gusmay Beach Resort

Luca Saraceni e Giovanni Battista De Luca

INVESTIMENTI & FINANZA MERCHANT, per conto del Gruppo GIANEL SHOES/GSMART (Famiglia Casarano), ha concluso con successo l'acquisizione del "GUSMAY BEACH RESORT", rinomata struttura ricettiva sita nel Comune di Peschici, in località Manacore, nel cuore del Gargano.



L'operazione, coordinata da Giuseppe Ursi, direttore generale di INVESTIMENTI & FINANZA MERCHANT, si è conclusa con l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Baia del Gusmay S.r.l. e del ramo d'azienda degli hotel Gusmay ***** e Hotel le Dune *****L da Maritalia S.r.l., perfezionatasi grazie all'assistenza di Pedersoli Studio Legale e dello Studio Pellegrini.



Luca Saraceni (in foto), equity partner di Pedersoli Studio Legale e Raul Pellegrini dello Studio Pellegrini hanno curato gli aspetti negoziali con la controparte mentre l'attività di due diligence legale e urbanistica è stata condotta dal team di Pedersoli, coordinato dal counsel Giovanni Battista De Luca (in foto) e dal senior associate Alessandro Zuccaro e composto dagli associate Jaime Guiso Gallisai e Alessandra Mioni.

La parte venditrice è stata assistita da Andrea Sparano di Rise Legal e da KPMG Advisory.