PedersoliGattai e Arendt & Medernach nella riorganizzazione della compagine azionaria di Quaestio Holding SA

Quaestio Holding SA, società lussemburghese proprietaria del 100% di Quaestio Capital SGR S.p.A., ha perfezionato un’operazione di riorganizzazione della propria compagine azionaria. L’operazione ha visto l’ingresso di nuove fondazioni azioniste e una significativa redistribuzione delle partecipazioni. In particolare, nel contesto dell’operazione e a seguito della cessione da parte di DeA Capital S.p.A. e Direzione Generale Opere Don Bosco dell’intera propria partecipazione nel capitale sociale di Quaestio Holding SA, Fondazione Cariplo e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno incrementato la propria partecipazione nella società, mentre Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariparma e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sono entrate quali nuovi soci nella relativa compagine azionaria.

La riorganizzazione della base azionaria è volta a sviluppare servizi di gestione patrimoniale di eccellenza dedicati primariamente al mondo delle fondazioni di origine bancaria e delle casse previdenziali.

PedersoliGattai ha assistito Fondazione Cariplo con un team multidisciplinare composto, per i profili corporate, dal Partner Damiano Battaglia e dagli Associate Riccardo Cerati, Arrigo Gattai, Giuseppe Maganuco e Francesca Zuliani, per i profili regolamentari dal Partner Andrea Calvi e dagli Associate Victoria Conficconi e Lorenza Ammirati, mentre per i profili antitrust dalla Senior Counsel Fabiana Campopiano e dall’Associate Letizia Sartori.

Per gli aspetti di diritto lussemburghese, Quaestio Holding SA è stata assistita da Arendt & Medernach SA con un team guidato dal Partner Fouzia Benyahia e composto dalla Counsel Valentina d’Eufemia, dalla Supervising Associate Marjolaine Bonvalot e dall’Associate Anne-Sophie Hanz.