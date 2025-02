PwC TLS e PwC con A.M.A. S.p.A. nell’acquisizione della divisione agricoltura di C.M.R. Group S.p.A.

Giulio Della Casa, Enrico Repetto

PwC TLS e PwC hanno assistito A.M.A. S.p.A. che ha completato l’operazione di acquisizione della divisione agricoltura di C.M.R. Group S.p.A. Costruzioni Meccaniche Reggiane, mediante l’acquisto dell’intero capitale sociale di C.M.R. Agriculture S.r.l. a socio unico e di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Taizhou CMR Machinery Co. Ltd., entrambe specializzate nella progettazione, produzione e commercializzazione di scatole ingranaggi, riduttori, alberi cardanici, barre a dischi e ricambi, destinati ad essere impiegati in macchine utilizzate per attività agricole, forestali e di giardinaggio.

PwC TLS ha assistito A.M.A. S.p.A. nell’ambito dell’intera operazione con un team multidisciplinare composto per gli aspetti contrattuali e societari dal director Giulio Della Casa (nella foto a sinistra) e dal senior associate Andrea Pallone coordinati del partner Filippo Zucchinelli e per gli aspetti giuslavoristici dalla senior manager Silvia Basile e dalla senior associate Giada Contini con il coordinamento della partner Francesca Tironi.

I profili di diritto cinese per A.M.A. S.p.A. sono stati curati da PwC Cina con il coordinamento per gli aspetti fiscali del team guidato dalla partner Alessandra Cavina e composto dal senior manager Matteo Fiorentini e dal manager Andrea Setti.

A.M.A. S.p.A. si è avvalsa del supporto di PwC per le attività di due diligence finanziaria con un team composto dal partner Alberto Zanatta e dalla senior manager Alessia Trentin.

C.M.R. Group Costruzioni Meccaniche Reggiane S.p.A. è stata assistita da Unistudio Legal and Tax con il partner Enrico Repetto (nella foto a destra).