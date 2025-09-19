PwC TLS con Proger nell’ingresso del fondo Azzurra Capital Investments

Emanuele Franchi

PwC ha assistito Proger, tra le principali società italiane di ingegneria e management, in un’operazione di aumento di capitale riservato, mediante il quale Azzurra Capital Investments – società internazionale di private equity – ha acquisito una quota di minoranza del 25,45% nel Gruppo.

L’accordo – con una valorizzazione complessiva che attesta a Proger un Enterprise Value di 222,4 milioni di euro – rafforzerà la crescita internazionale dell’azienda e rappresenta il punto di partenza del Piano Industriale pluriennale che prevede investimenti per circa 40 milioni nei prossimi mesi.

PwC TLS ha assistito Proger in relazione alle attività di Tax Due Diligence con un team coordinato dal partner Emanuele Franchi, con Sara Zeppola (director) e Benito Fratangeli (manager). PwC ha inoltre supportato Proger per gli aspetti di Financial e Commercial Due Diligence.