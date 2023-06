Responsabilità e risarcimento 2023, è disponibile la nuova Edizione a cura di Mario Benedetti

Invito alla presentazione il 14 Giugno 2023 ore 17.00 presso BLB Studio Legale - in via di Torre Argentina 21, Roma









Siamo lieti di invitarTi alla presentazione del

MANUALE RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 2023

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

A cura di Mario BENEDETTI

Ne discutono gli Autori il 14 Giugno 2023 alle ore 17.00 presso BLB Studio Legale - in via di Torre Argentina 21, Roma

Una guida fondamentale e meticolosamente aggiornata per tutti gli operatori del diritto, quotidianamente chiamati ad affrontare difficoltà interpretative e incertezze applicative.



Il volume tratta il delicato tema della responsabilità civile e del risarcimento del danno nei principali settori del diritto tradizionale (diritto civile, diritto del lavoro, diritto societario, diritto amministrativo), offrendone un quadro completo, commentato ad approfondito, particolarmente attento al recente orientamento delle diverse Corti.



Il taglio pratico operativo del volume offre risposte puntuali sul versante sia sostanziale che processuale.



Ciascun argomento, trattato con dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziali, è corredato da un nutrito apparato di note e da una bibliografia essenziale utile al lettore che voglia approfondire temi di suo interesse.



Sensibile a ogni cambiamento della realtà sociale e culturale, il tema della responsabilità civile viene affrontato anche alla luce della normativa, oggetto di incessante proliferazione, in materia di Superbonus 110% - specie in punto di responsabilità del benificiario/committente, di responsabilità solidale dei fornitori/cessionari, di responsabilità del General Contractor e dei professionisti a vario titolo coivolti -, nonché sul versante, parimenti ritenuto di grande attualità ed interesse, della Cybersicurezza, specificamente declinato sotto il profilo dei ruoli e delle responsabilità

