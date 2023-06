Rödl & Partner assiste VERIANOS SE nell'acquisizione di un asset immobiliare a Milano

Il gruppo VERIANOS ha incrementato ulteriormente il proprio portafoglio con due acquisizioni immobiliari, rafforzando così la propria presenza in Europa.



La prima operazione riguarda un edificio per uffici che è stato ristrutturato soddisfacendo gli standard più elevati, situato in una zona molto richiesta presso uno dei quartieri d'affari in via di sviluppo nella città di Milano. Il gruppo VERIANOS SE con tale investimento mira ad espandere le sue attività nel mercato italiano. Ad affiancare l'acquirente nell'operazione, è stato lo studio Rödl & Partner con un team guidato dal partner Claudio Finanze e dal manager Paolo Zani che si sono occupati degli aspetti fiscali dell'operazione, dell'attività di due diligence e della predisposizione delle clausole fiscali presenti negli accordi.

Il team ha maturato una lunga esperienza nelle operazioni straordinarie nel settore immobiliare.

La seconda operazione riguarda invece un immobile ospitante uffici situato a Valencia.

L'edificio oggetto di acquisizione si trova in un'ottima posizione vicino al porto valenzano e si presta molto bene a essere riconvertito per accogliere il flusso turistico della città.

"La notorietà di entrambe le proprietà rappresenta il nostro approccio di investitore anticiclico", afferma Tobias Bodamer, Managing Partner di VERIANOS SE. "Soprattutto in un contesto di mercato difficile, siamo pronti a reagire rapidamente e con agilità alle opportunità di investimento che si presentano e stiamo attualmente effettuando diverse e ulteriori valutazioni di acquisizione nei nostri mercati principali come Germania, Spagna e Italia."

Nonostante il difficile contesto di mercato, i fondi gestiti da VERIANOS SE presentano riserve di valutazione stabili. Il valore di mercato di tutti gli immobili detenuti nei fondi regolamentati del gruppo è aumentato di oltre il25% rispetto al valore di costo alla data di riferimento del 31 dicembre 2022.

Si tratta di un aumento ulteriore rispetto al valore dell'anno precedente.