RPLT RP legalitax vince per ICO contro INAIL

Barbara de Benedetti, Luciano Racchi

RPLT RP legalitax ottiene per ICO – Industria Cartone Ondulato S.r.l. una importante vittoria davanti al Tribunale di Chieti. I giudici della Sezione Lavoro del capoluogo abruzzese hanno infatti riconosciuto le condizioni per cui l’azienda risulta meritevole di una tassazione più favorevole in relazione al premio dell’assicurazione obbligatoria.

Grazie al lavoro del Partner Luciano Racchi e dell’Of Counsel Barbara de Benedetti, la sentenza ha confermato che la produzione da parte di ICO di carta quale semilavorato è complementare alla successiva realizzazione di prodotti di scatolificio, che è invece da considerare come lavorazione principale di un unico ciclo produttivo.

La corretta classificazione stabilita dal Tribunale determinerà quindi in favore dell’azienda il pagamento di un minor premio assicurativo ed il diritto al rimborso del maggior premio indebitamente pagato nel trascorso decennio all’Inail in conseguenza della errata classificazione.

Per i profili tecnico-amministrativi, i professionisti di RPLT si sono avvalsi dell’assistenza del Dott. Francesco Favi di Forobonaparte S.r.l., consulente aziendale esperto nel settore.