Simmons & Simmons con BNP Paribas REIM Italy nella vendita di un asset ad uso uffici in via Forlanini a Milano

Simmons & Simmons e Fivelex Studio Legale e Tributario hanno assistito BNP Paribas REIM Italy, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare, nella vendita di un asset ad uso uffici situato a Milano, in via Forlanini 23, a CORUM ORIGIN SCPI, controllato da CORUM Asset Management.



L’asset multi-tenant, che si trova a poca distanza dall’aeroporto di Linate, presenta una superficie di circa 18mila metri quadrati, suddivisi su 10 piani, ed è la sede di importanti società internazionali. L’immobile è stato recentemente sottoposto a importanti lavori di rinnovo della reception e delle aree comuni, attività che, tra le altre, ha permesso l’ottenimento della certificazione BREAAM, livello “very good”.



Simmons & Simmons ha assistito BNP Paribas REIM Italy con un team guidato dalla partner Emanuela Molinaro, dal supervising associate Enrico Stefanelli e dall’avvocato Luca Cordischi.



Fivelex ha assistito BNP Paribas REIM Italy in merito agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Francesco Mantegazza, dal senior associate Edoardo Bassi e dalla trainee Eleonora Gussoni.



DLA Piper ha assistito l’acquirente CORUM Asset Management con un team guidato dal partner Olaf Schmidt, e composto dagli avvocati Francesco Ascione, Niccolò Ubaldini ed Erika Mazzeo, per gli aspetti real estate, dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Sabrina Calatroni, per gli aspetti di urbanistica ed edilizia, e dalla partner Carlotta Benigni per gli aspetti fiscali.