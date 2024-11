Simmons & Simmons e Hogan Lovells nel finanziamento per l’acquisizione di The Nice Kitchen 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, ha acquisito The Nice Kitchen, gruppo d’eccellenza nella produzione di sistemi di cottura, della refrigerazione e del lavaggio per le cucine professionali.