Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo del Din & Partners (CRCCD) con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. nella cessione di crediti NPL e UTP da circa 200 milioni

Piccaluga, Lattanzi, Valli, Scalzo

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ha perfezionato la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati, comprendente esposizioni classificate come NPL e UTP, per un valore lordo contabile complessivo pari a 197,6 milioni di euro al 30 giugno 2024.

L’operazione, in linea con la NPE strategy della banca, è stata strutturata mediante un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione denominato Platinum SPV S.r.l., che ha finanziato l’acquisto dei crediti mediante l’emissione di titoli asset-backed suddivisi in tranche senior, mezzanine e junior. Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ha partecipato all’operazione tramite il fondo Clessidra Credit Recovery Fund, come principale investitore finanziario, mentre FBS S.p.A. è intervenuta sia in qualità di investitore junior sia nell’attività di special servicing. La Banca ha reinvestito nell’operazione sottoscrivendo l’intera tranche senior e parte minoritaria delle note mezzanine e junior.

Quale special servicer dell’operazione, è stata costituita la società NPLight S.p.A., partecipata da FBS, quale azionista di maggioranza, insieme a Banca Popolare di Sondrio e Clessidra, partner strategici dell’iniziativa.

Nell’ambito dell’operazione, taluni rapporti giuridici sottostanti ai crediti UTP oggetto di cessione sono stati acquistati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. nel ruolo di fronting bank.

CRCCD ha assistito Banca Popolare di Sondrio S.p.A., in qualità di drafting counsel, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal managing associate Nicolò Piccaluga (in foto a sinistra) e dall’associate Lorenzo Fiore. Gli aspetti societari e di governance relativi alla costituzione di NPLight S.p.A. sono stati seguiti dal partner Nicola Caielli.

PedersoliGattai ha prestato assistenza in favore di Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. con un team guidato dalla partner Valentina Lattanzi (in foto seconda da sinistra) coadiuvata dal senior associate Mattia Valdinoci.

LCA Studio Legale ha assistito FBS S.p.A., con un team guidato dal partner Davide Valli (in foto secondo da destra), coadiuvato dall’associate Giancarlo Aiello. Gli aspetti societari e di governance relativi alla costituzione di NPLight S.p.A. sono stati seguiti dal partner Daniele Bonvicini e il managing associate Matteo Montironi, con il partner Giuseppe Bologna per i profili giuslavoristici.

Chiomenti ha assistito Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di fronting bank, con un team guidato dal partner Gianrico Giannesi e composto dalla managing associate Irene Scalzo (in foto a destra) e dall’associate Edoardo Pettinicchio.