Rodolfo Gherardo La Rosa si unisce a Belluzzo International Partners alla guida della practice Legal Corporate and M&A Belluzzo International Partners annuncia l’ingresso dell’Avvocato Rodolfo Gherardo La Rosa, in qualità di Equity Partner, alla guida della nuova practice Legal Corporate and M&A, ampliando così la propria offerta integrata in ambito professionale, multi-giurisdizionale e multidisciplinare.