Osborne Clarke presenta WAVE: il report sui trend e sulle sfide della digitalizzazione per le aziende in Europa

Gianluigi Marino

Agenti AI, AI-led hyper-personalisation, aumento delle class action nei mercati digitali, supply chain in ambito tech e opportunità M&A sono solo alcuni dei temi trattati nel report.

Lo Studio Legale internazionale Osborne Clarke ha pubblicato WAVE: il report che identifica le tendenze nell’ambito della digitalizzazione che avranno un impatto maggiore sui rischi aziendali e legali oltre che sulle responsabilità e sulle competenze delle società attive in tutta Europa.

WAVE – Emerging Legal Trends in Digitalisation – è stato ufficialmente presentato a Londra in occasione della London Tech Week e approfondisce otto temi principali:

- Agentic AI

- AI-driven hyper-personalisation

- The evolution of the in-house legal team

- Tech supply chains

- M&A trends

- Data sovereignty

- Class actions

- Regulatory divergence

Mentre la digitalizzazione diventa sempre più pervasiva in ogni aspetto del business - si legge nel report - cresce anche il suo impatto sulle imprese e sui team legali. Questi ultimi sempre più chiamati ad affrontare sfide ed aspettative nuove, coinvolti in processi decisionali influenzati da sistemi come gli strumenti di intelligenza artificiale in grado di agire indipendentemente e in contesti dove la regolamentazione è ancora in divenire.

Gianluigi Marino, Head of Digitalisation, Osborne Clarke in Italia: “È un momento entusiasmante per il business e la tecnologia e le innovazioni come l’intelligenza artificiale non si arresteranno in attesa di una revisione legale. I team legali sono sempre più chiamati a valutare i rischi in un contesto di continuo e rapido mutamento. Questo richiede un significativo cambiamento nella cultura e nell’approccio alla consulenza, che deve essere più flessibile ed adattabile, e un coinvolgimento più stretto con aree come quelle relative al design del prodotto, alla compliance e alla tecnologia ”.

Mark Taylor, Head of Digitalisation, Osborne Clarke: “WAVE raccoglie alcune delle tendenze più innovative ma anche più critiche nell’ambito della digitalizzazione. Si tratta di quelle che, probabilmente, in breve tempo influenzeranno sempre di più le organizzazioni grandi e piccole in tutti i settori”.

Il report esorta le organizzazioni a rendere la governance dell’AI un elemento chiave delle loro operazioni, piuttosto che considerarla solo un requisito di conformità.

I legislatori stanno iniziando ad intervenire. Ad esempio, con l’EU AI Act che richiede sia ai fornitori che agli utilizzatori di garantire che il personale possieda un’adeguata alfabetizzazione in materia AI. Ma le caratteristiche degli agenti AI (quelle che definiscono i sistemi progettati per agire autonomamente, come agenti autonomi) stanno entrando nelle aziende più velocemente delle competenze necessarie per governarle e attendere chiarimenti normativi o una maggiore maturità tecnica non proteggerà le aziende dai rischi.

John Buyers, Co-Head del team internazionale di consulenza AI di Osborne Clarke, afferma che le organizzazioni meglio posizionate per orientarsi in questo contesto non sono necessariamente quelle con gli strumenti più avanzati bensì quelle con una chiara visione dell’uso dell’AI e una struttura di governance pronta a gestirla.

“Stiamo già assistendo a esempi di paralisi decisionale. L’incertezza agirà come deterrente al pieno sviluppo del potenziale dell’Agentic AI e le aziende che non sapranno implementare una governance chiara in materia AI si troveranno in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti capaci di avanzare più rapidamente”.