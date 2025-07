Ardian acquisisce 117 impianti fotovoltaici da E2E. Gli studi coinvolti

Montella, Scirocco, Pelloso

Ardian, società leader a livello mondiale negli investimenti in private market, ha acquisito per conto del fondo Ardian Clean Energy Evergreen Fund (Aceef) da E2E un portafoglio di 117 impianti fotovoltaici in esercizio, molti dei quali ripotenziati e ammodernati con tecnologie Tier 1, con una capacità totale di 116 MW, situati in varie regioni italiane e beneficiari di tariffe incentivanti (conto energia).

Legance ha assistito Ardian e Aceef in tutta la fase di strutturazione dell’operazione, due diligence, redazione e negoziazione della documentazione contrattuale e W&I con un team multidisciplinare guidato dal partner Giovanni Scirocco coadiuvato dal counsel Giuseppe D’Amore con il supporto della senior associate Isabella Gisonna, in coordinamento con il team legale interno del cliente guidato da Giovanna Salatino. Gli aspetti regolamentari dell’operazione sono stati seguiti dai senior associate Lorenzo Tringali e Alessandro Sassoli, coordinati dalla partner Cristina Martorana.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito E2E nella strutturazione dell’operazione, nella redazione e negoziazione di tutta la documentazione contrattuale disciplinante l’operazione e nel closing della transazione, con un team guidato dal Partner Davide Pelloso, responsabile del Dipartimento Corporate / M&A, e composto dalla Senior Associate Chiara Bertolini e dall’Associate Benedetta Valgoi.

Green Horse ha assistito Natixis S.A., Milan Branch in qualità di banca agente a capofila del pool di banche finanziatrici del portafoglio, sia per gli aspetti regolamentari sia in relazione al subentro del nuovo socio nella documentazione finanziaria, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Montella e dalla partner Celeste Mellone coadiuvati dai senior associate Gian Filippo Bendandi e Vanessa Nobile e dalla junior associate Olga Capacchione.