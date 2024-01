Simmons & Simmons e Pedersoli nell’acquisizione di Just On Business

Alessandro Bonazzi, Andrea Faoro

Simmons & Simmons ha assistito Openjobmetis, agenzia del lavoro quotata sul segmento STAR, nella sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale di Just On Business, agenzia per il lavoro specializzata nei settori sanità e metalmeccanica, nonché, indirettamente, del 100% del capitale della controllata Deine Group.

Openjobmetis è stata assistita, per gli aspetti legali, da Simmons & Simmons con il partner Andrea Accornero e un team coordinato dal supervising associate Alessandro Bonazzi con Carla Nuzzolo, per gli aspetti corporate, e con l’of counsel Riccardo Pennisi per gli aspetti regolamentari concernenti la notifica dell’operazione alla Autorità della Concorrenza e del Mercato.

La due diligence business e finanziaria è stata effettuata per conto dell’acquirente da Studio Tributario e Societario Deloitte Stp S.r.l.

Il socio venditore Torrent S.p.A. è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team composto dai partner Andrea Faoro e Francesca Leverone e dall’associate Alessandro Passanisi.

Il socio venditore 1845 S.r.l. è stato assistito da Lambertini & Associati di Verona in persona degli avv.ti Lamberto Lambertini e Gioia Carrabetta.

Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dell’operazione.

Il closing dell'operazione, condizionata al solo ottenimento del nulla osta da parte dell'autorità garante della concorrenza, è previsto entro gennaio 2024.