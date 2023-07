Sport e lavoro nel terzo settore: aspetti lavoristici

Il Sole 24 ORE, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Macerata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata presentano il convegno dal titolo

"SPORT E LAVORO NEL TERZO SETTORE: ASPETTI LAVORISTICI".



L'evento si terrà il 19 luglio a partire dalle 14,30 presso l'Auditorium dell'Università degli Studi di Macerata.



Durante l'evento di farà una panoramica sui problemi applicativi della riforma del lavoro sportivo. Si passerà quindi in rassegna il rapporto di lavoro sportivo, quello subordinato sportivo e quello professionistico passando per il settore dilettantistico fino all'apprendistato.



Il convegno è libero e gratuito e permetterà ai Consulenti del Lavoro e agli Avvocati che parteciperanno al convegno di conseguire n. 4 crediti formativi professionali.



Prenotazione obbligatoria per i Consulenti del Lavoro al " Portale Formazione dei Consulenti del lavoro "



