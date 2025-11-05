Subappalto, la Corte Ue chiarisce su cessione credito ed effetti sulla clausola di competenza

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-682/23 (E.B. sp. Zo.o.), è intervenuta a precisare i contorni dell'utilizzo degli accordi attributivi di competenza nei casi di cessione di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto in cui è presente una clausola con la quale le parti hanno scelto il giudice competente e successivamente, però, si verifica una cessione del credito a un terzo.