GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Subappalto, la Corte Ue chiarisce su cessione credito ed effetti sulla clausola di competenza

di Marina Castellaneta

N. 43

Guida al Diritto

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-682/23 (E.B. sp. Zo.o.), è intervenuta a precisare i contorni dell'utilizzo degli accordi attributivi di competenza nei casi di cessione di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto in cui è presente una clausola con la quale le parti hanno scelto il giudice competente e successivamente, però, si verifica una cessione del credito a un terzo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-682/23 (E.B. sp. Zo.o.), è intervenuta a precisare i contorni dell'utilizzo degli accordi attributivi di competenza nei casi di cessione di un credito risarcitorio sorto dall'inadempimento di un contratto in cui è presente una clausola con la quale le parti hanno scelto il giudice competente e successivamente, però, si verifica una cessione del credito a un terzo.

In particolare, in relazione all'articolo...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. L'ipotesi di cessione del credito e gli effetti sulla clausola attributiva di competenza
  2. Le ipotesi di opponibilità a un terzo

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto