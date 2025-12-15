TMF Italy nell’acquisizione di Studio Ripamonti: DLA Piper e Russo De Rosa & Associati gli advisor

Fabio del Bene, Ornella Vastola, Gianmarco Di Stasio, Alessandro Perna

TMF Italy S.r.l., società del gruppo TMF attiva nei servizi di business administration, governance e compliance regolamentare, ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Studio Ripamonti, realtà milanese specializzata in servizi amministrativi e professionali a supporto di PMI e gruppi societari.

Lo Studio Ripamonti, con sede a Milano e attivo da anni nel settore, offre servizi di contabilità, adempimenti societari, gestione amministrativa, supporto HR e attività connesse, operando con un portafoglio clienti consolidato e contratti pluriennali con soggetti corporate. L’acquisizione di Studio Ripamonti rafforza il posizionamento sul mercato italiano del gruppo internazionale TMF, attivo in oltre 80 giurisdizioni, ampliando l’offerta nei servizi amministrativi e integrando competenze locali rilevanti.

DLA Piper ha assistito il gruppo TMF con un team guidato dal partner Fabio del Bene e coordinato dall’avvocato Ornella Vastola, che – con il supporto di Pietro Rio – ha curato tutti gli aspetti corporate e legali dell’operazione, dalla due diligence legale alla negoziazione degli accordi vincolanti, fino al coordinamento delle attività di closing. Per la due diligence legale sono intervenuti diversi professionisti dello studio DLA Piper, tra cui il partner Federico Strada con l’avvocato Tommaso Erboli e Martina Possamai per gli aspetti giuslavoristici, e l’avvocato Ivano Sproviero con l’avvocato Giulia Gambarini e Giuliana Maria Borzì per gli aspetti finance.

I venditori sono stati assistiti da Russo De Rosa & Associati, con un team multidisciplinare guidato dal socio fondatore Dott. Andrea Bolletta e dal socio avv. Gianmarco Di Stasio. Lo studio ha curato l’operazione dalla negoziazione degli accordi vincolanti fino al coordinamento delle attività di closing con l’avvocato Alessandro Perna per gli aspetti legali, con i dottori Manuel Loreti e Alessandro Andreola per gli aspetti valutativi e finanziari e con il dottor Mattia Cardinali, associato, e la dottoressa Giulia Giora per gli aspetti fiscali.