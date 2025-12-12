Legance e CBA nel finanziamento Bei per Scalapay da 70 milioni

Francesco Dialti, Andrea Giannelli

Legance e CBA Studio Legale e Tributario hanno assistito rispettivamente la Banca Europea per gli Investimenti e il gruppo Scalapay in un finanziamento “scale-up debt financing” per euro 70 milioni che si inserisce nel contesto del programma TECH-EU promosso dalla BEI.

Scalapay è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario con un team guidato dal Partner Francesco Dialti, coadiuvato dal Senior Associate Vincenzo Cimmino e dall’Associate Lucrezia Ghezzi. Per gli aspetti di diritto irlandese, Scalapay è stata assistita da Beauchamps, con il Partner Darragh Blake.

Legance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti con un team composto da Andrea Giannelli, Stefano Bandini, Beatrice Zilio e Sofia Boffo.

Per Scalapay ha agito un team coordinato dal Chief Legal Officer, Andrea Sorace, e dal Chief Financial Officer, Luca Scelsa, coadiuvati da Massimiliano Sinagra e Mara Orio.