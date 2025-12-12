Morri Rossetti & Franzosi, Alberto Roda e Norman Regis nel risanamento del Gruppo Sampietro

Massimiliano Poppi, Alberto Roda, Norman Regis

Morri Rossetti & Franzosi e gli Avv.ti Alberto Roda e Norman Regis hanno assistito il Gruppo Sampietro, storica realtà comasca specializzata nella produzione e nobilitazione di tessuti per l’abbigliamento di alta gamma e per il mercato luxury, nel percorso di composizione negoziata al quale la società ha deciso di accedere per dare avvio al proprio piano di risanamento.

L’assistenza si inserisce in un contesto in cui i settori del tessile e della moda stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata anche dall’ascesa dei mercati asiatici, in particolare quelli cinese e indiano.

L’eccellenza della sua produzione tessile ha consentito al Gruppo Sampietro di affrontare positivamente le sfide che tali cambiamenti e mercati stranieri stanno ponendo anche a storiche realtà italiane e, tramite il percorso di rinnovamento intrapreso, di imprimere nuovo slancio al proprio ruolo di riferimento nella manifattura italiana e nel Made in Italy.

Per gli aspetti legali, il Gruppo è stato assistito dagli Avv.ti Alberto Roda e Norman Regis; gli aspetti finanziari sono stati seguiti dal Team di Restructuring e Crisi d’Impresa di Morri Rossetti & Franzosi, guidato dal Dott. Massimiliano Poppi, con il Dott. Salvatore Firrito.

Gruppo Sampietro impiega circa 80 dipendenti e nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 12,5 milioni di euro. Grazie a una filiera interamente verticalizzata – dalla tessitura al finissaggio – coniuga competenze industriali e artigianali nello sviluppo di tessuti innovativi destinati alla moda italiana e internazionale di lusso.