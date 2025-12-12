Unigrains, BNP Paribas BNL Equity Investments e altri co-investitori nell’acquisizione di L’Albero del Pane e Tedesco, gruppo leader in Italia nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati: tutti gli studi coinvolti

Giulia Fossati Zunino, Domenico Patruno, Alessia Trevisan, Jean-Daniel Regna-Gladin

Gitti and Partners, ADVANT Nctm e PedersoliGattai hanno agito come advisor nell’acquisizione da parte di Unigrains, insieme a BNP Paribas BNL Equity Investments, Hydra e Alexa Invest, di L’Albero del Pane e Tedesco, gruppo leader in Italia nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati, tra cui biscotti, croissant, pasticceria fresca, lievitati da ricorrenza e sostituti del pane, di proprietà della famiglia Tedesco.

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dall’associate Alessandro Baronchelli e dalle junior associate Rosanna Forcella e Michelle Leone per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dalla senior associate Virna Caterina Ferretto per gli aspetti real estate, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal partner Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ha assistito Unigrains Italia S.p.A. (con un team composto da Francesco Orazi, Alfredo Cicognani e Simone Cordisco), holding di investimento italiana del principale investitore agroalimentare europeo Unigrains S.A.

PedersoliGattai, con un team guidato dal partner Jean-Daniel Regna-Gladin e formato dalla senior associate Chiara Guidi e dagli associate Alessandro Pirera e Luigia Romano, ha assistito BNP Paribas BNL Equity Investments (con un team composto da Lorenzo Langella, Lorenzo Canestri e Francesco Placanica), che, assieme anche a Hydra S.p.A con Filippo Volta e Alexa Invest S.r.l. con l’Ing. Carmelo Melfi e Luca Pacifico, ha preso parte all’operazione al fianco di Unigrains Italia S.p.A, quali co-investitori.

I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del gruppo, sono stati assistiti per i profili legali dallo studio ADVANT Nctm, con un team guidato dai partner Pietro Zanoni e Alessia Trevisan e formato dalla managing associate Natali Prodan e dalle associate Eleonora Bellavita e Francesca Gentile.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.

Spada Partners (nelle persone di Stefano Marchetti – partner, Pierpasquale Perito – manager e Rosario Carrabino - associate) ha operato quale consulente finanziario di Unigrains Italia S.p.A., Pirola Pennuto Zei & Associati (nelle persone di Gianfranco Buschini - partner, Mara Palacino – partner, Sabrina Ricciardi – associate partner e Federica D’Amelio – senior associate) quale consulente fiscale, Fortlane Partners (con Giovanni Calia - managing director, Philip Lloyd - principal, Manfredi Ricci - senior consultant, Giulia Falchi – consultant e Filippo Zarattini - associate consultant) quale consulente strategico e Bilma (nelle persone di Andrea Mussi - presidente, Andrea Ferretti – partner e Daniele Invernizzi - senior consultant) quale consulente in materia ESG.

Vitale & Co (con Alberto Gennarini - managing partner, Valentina Salari - partner, Ugo Maria Franzini - vice president ed Edoardo Ravano - analyst) ha operato quale consulente finanziario ed M&A al fianco dei venditori, mentre loro consulente fiscale e contabile è stato lo Studio Degli Innocenti con Simone Degli Innocenti.

Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da Banco BPM (che ha agito con un team composto da Alessandro Rocchi, Luca Manenti, Claudio Betti e Francesca Tessitore), assistita dal team di Consulenza Legale di Banco BPM formato da Antonella Iadarola e Fernando Apa.