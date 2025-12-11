Sagitta SGR acquisisce il prestigioso Donnafugata. Golf Resort & SpA: gli studi coinvolti

Francesco Iannò, Massimiliano Macaione

Legance ha assistito un fondo gestito da Sagitta SGR, parte di Arrow Global Italia in qualità di gestore di un fondo dedicato ad investimenti immobiliari con strategia value–add, nell’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & SPA.

Situato nel comune di Ragusa, il resort è adiacente al Costa Ragusa Borgo and Resort – il primo progetto hospitality di Arrow Global Italia - e anche quest’ultimo investimento sarà in partnership con Mangia’s, gruppo leader nel settore dell’hospitality italiana con 17 strutture tra Sicilia e Sardegna, tra cui city hotel di fascia alta, resort e club.

Il resort sarà oggetto di una profonda trasformazione, che comprende la riqualificazione completa e il riposizionamento di oltre 200 camere e ville private, con l’obiettivo di creare una destinazione a cinque stelle. Esteso su quasi 500 ettari di terreno, il sito è immerso in alcuni dei più affascinanti itinerari storici, naturalistici ed enogastronomici della Sicilia.

Legance ha agito con un team guidato da Francesca Iannò e composto da Davide Rossi e da Antonio Spampinato e Vicenzo Acampora per i profili real estate, mentre per quelli fiscali da Riccardo Petrelli.

Giovanardi Studio Legale ha prestato assistenza alle società venditrici in tutte le fasi dell’operazione, con un team composto da Cristiano Ruspi e Michele Falzone.

La boutique firm Riva Advisory, guidata da Gian Filippo Riva, ha affiancato la famiglia Arezzo e il loro commercialista, il dottor Roberto Maria D’Angelo, nella trattativa e negoziazione dell’operazione di vendita dei loro asset. La famiglia Arezzo e il Marchese Orazio Arezzo sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Massimiliano Macaione e dal counsel Aldo Turella.

CDRA ha svolto l’attività di due diligence amministrativa con un Team composto dagli Avv.ti Carlo Comandè, Enzo Puccio, Andrea Augugliaro, Filippo Morici e Tiziana Pellegrino nonchè l’attività di due diligence per i profili di diritto civile con un Team composto dagli Avv.ti Nicoletta Rampini e Giacomo Antonini. Sui medesimi profili ha reso attività di assistenza anche in fase di closing