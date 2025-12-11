Deloitte Legal e Canestrari & Crescentini nel concordato Zambelli
Deloitte Legal ha assistito la società Zambelli, attiva nel settore del packaging, nella procedura di concordato preventivo in continuità indiretta conclusosi con la sentenza di omologa del 5 novembre 2025 pubblicata dal Tribunale di Bologna.
Il team di Deloitte Legal è stato composto dagli Of Counsel Gary Louis Pietrantonio e Daniele Soru e dal Senior Associate Alessandro Chiapparini.
Advisor finanziario dell’operazione è stato lo studio Canestrari & Crescentini Associati, con Silvana Canestrari e Alessandro Baioni che hanno coadiuvato il Chief Restructuring Officer dott. Alberto Pantaleoni nel corso dell’intero processo di risanamento della società.
Il piano concordatario è stato asseverato da Gioachino Martorana.
