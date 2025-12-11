BIP LAW and TAX con LIMES RENEWABLE ENERGY per un progetto agrivoltaico da circa 25 MW in Lombardia

Marco Muscettola, Matteo Vagnoli

Limes Renewable Energy incrementa la sua pipeline solare acquisendo un progetto agrivoltaico in Lombardia per una capacità di circa 25 MW. Limes è stata assistita per il perfezionamento dell’operazione da BIP Law and Tax con un team coordinato dal equity partner Marco Muscettola e composto dal Manager Marco Pellegrini e dal Senior Matteo Vagnoli per quanto attiene alla redazione e negoziazione dei transaction documents e per il perfezionamento dell’operazione stessa.

Cristiano Spillati, Amministratore Delegato di Limes Renewables Energy, ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell’operazione conclusa che si inserisce nel contesto del loro programma di sviluppo nell’ambito della transizione energetica.