Occhiuto Legal con Smartness nell’acquisizione del 100% di MyComp

Beatrice Gragnoli e Lucia Occhiuto

Smartness, azienda AI-native attiva nello sviluppo di soluzioni software per il settore hospitality e presente in 41 Paesi con oltre 4.000 clienti, ha acquisito il 100% di MyComp, digital agency fondata nel 2004 e specializzata in consulenza web, revenue, digital marketing e soluzioni gestionali per hotel e villaggi turistici.

L’operazione, finalizzata a fine novembre, rappresenta un tassello strategico nella roadmap 2026 di Smartness, orientata alla creazione di un ecosistema tecnologico europeo avanzato per ottimizzare i ricavi, migliorare la performance commerciale e ridurre la dipendenza dalle OTA.

L’acquisizione si colloca in un contesto di profonda trasformazione del settore hospitality, sempre più caratterizzato dall’adozione di soluzioni integrate basate su intelligenza artificiale.

Con l’ingresso di MyComp, realtà con oltre vent’anni di esperienza e con la suite gestionale proprietaria MyGuestCare, Smartness integra le proprie tecnologie AI-native con il know-how verticale della società acquisita.

L’operazione consentirà alle strutture ricettive di adottare modelli di gestione più automatizzati e data-driven, con l’obiettivo di incrementare le prenotazioni dirette, migliorare i margini e rafforzare l’indipendenza dalle piattaforme di intermediazione online.

Occhiuto Legal ha assistito Smartness in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dalla fondatrice Lucia Occhiuto, affiancata dalla Senior Associate Beatrice Gragnoli per i profili M&A e Venture Capital, e da Alecsia Pagani, Of Counsel, per i profili di proprietà intellettuale e IT.

Gli aspetti di due diligence labour e diritto del lavoro sono stati curati da BCA Legal, con un team composto dal Managing Partner Simone Carrà, coadiuvato dalla Senior Associate Laura Corbeddu e l’Associate Rachele Moresco.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Stefania Anzelini di Milano Notai.