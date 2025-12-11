Trevisan & Cuonzo Medaglia d’Argento EcoVadis per sostenibilità

Antonina Giaimo

Lo studio legale Trevisan & Cuonzo ha annunciato di aver ottenuto la Medaglia d’Argento da parte di EcoVadis, l’autorevole piattaforma internazionale per la valutazione e il monitoraggio delle pratiche di sostenibilità aziendale.

EcoVadis è uno dei principali fornitori mondiali di rating sulla sostenibilità aziendale, con una rete di oltre 150.000 aziende valutate a livello globale. La sua missione è offrire valutazioni affidabili e approfondite, riconosciute in tutto il mondo, per supportare le aziende nel ridurre i rischi, promuovere il miglioramento continuo e accelerare l’impatto positivo sul pianeta e sulla società.

Grazie a questo importante riconoscimento, Trevisan & Cuonzo si posiziona nel 15% delle aziende che hanno ottenuto i punteggi più elevati nell’ultimo anno tra quelle valutate da EcoVadis. La Medaglia d’Argento attesta gli impegni concreti assunti dallo studio sul fronte della responsabilità ambientale, sociale ed etica, sia in relazione ai propri dipendenti che verso clienti, fornitori e stakeholder.

Il percorso di implementazione dei valori di sostenibilità, trasparenza e inclusione - avviato da tempo dallo studio, come testimoniato dalle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 27001:2022 ottenute negli scorsi anni - prosegue oggi con nuovo slancio, consolidando la volontà di Trevisan & Cuonzo di generare valore non solo per la propria clientela, ma anche per tutta la comunità.

«Siamo da sempre molto attenti alle tematiche ESG, e questo risultato rappresenta un’importante conferma della nostra determinazione a promuovere un modello di business sostenibile e responsabile», commenta Antonina Giaimo, Head of Finance and Administration dello studio. «Siamo lieti di condividere questo traguardo con i nostri collaboratori e clienti, e continueremo a lavorare per raggiungere nuovi obiettivi di sostenibilità negli anni a venire».

Trevisan & Cuonzo, fondato nel 1993, è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Con 11 partners e un team di 40 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, assistendo molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e fashion. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.