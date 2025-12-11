SCANNELL PROPERTIES ACQUISISCE UN NUOVO TENANT PER LA STRUTTURA LOGISTICA LAST MILE A ROMA Il locatario è GOFO, player internazionale specializzato nelle consegne last mile

Team

Scannell Properties, società privata di investimento e sviluppo immobiliare specializzata in progetti industriali e logistici su larga scala, annuncia il completamento del nuovo sviluppo logistico di Roma Via di Salone e la locazione di una delle due unità a GOFO, azienda internazionale specializzata nelle consegne last mile, attiva negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei.

Il sito di 32.000 m² si trova al centro di una zona industriale consolidata, prevede un deposito a uso logistico composto da due unità indipendenti di circa 5.500 m² ciascuna, di cui una ancora disponibile, e comprende spazi per magazzini e uffici, con una GLA complessiva di 10.844 m².

In linea con l’impegno di Scannell per lo sviluppo sostenibile, l’edificio è certificato BREEAM EXCELLENT. Le caratteristiche sostenibili includono: punti di ricarica per veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici, pompe di calore elettriche per riscaldamento e raffrescamento, rete duale con sistema di recupero dell’acqua piovana, illuminazione a LED, sensori crepuscolari e un sistema BMS in grado di garantire prestazioni energetiche ottimali. L’immobile è inoltre dotato di impianto sprinkler NFPA standard.

Ubicato in via di Salone 129, in adiacenza alla via Tiburtina, a soli 2 km dal Grande Raccordo Anulare (GRA) e a circa 15 minuti dal centro città, il nuovo asset è stato progettato per rispondere alle esigenze della logistica urbana e dell’ultimo miglio, grazie a un’elevata automazione, attenzione all’efficienza operativa, flessibilità degli spazi e riduzione dell’impatto ambientale.

Francesco Nappo, Expansion Director Italia, Scannell Properties, ha commentato:

«Con il completamento di Roma Via di Salone e la locazione a un operatore dinamico come GOFO rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in un mercato strategico come quello romano. Il Parco Logistico di Roma è uno tra i pochi nuovi sviluppi speculativi, così vicini al Grande Raccordo Anulare e al centro di Roma, ad arrivare sul mercato quest’anno. L’asset è stato pensato per rispondere alle esigenze della logistica urbana contemporanea: vicinanza alla città, efficienza dei flussi, attenzione alla sostenibilità e predisposizione alle tecnologie di automazione».

Ling Chen, Direttore Generale di GOFO Italia, ha commentato:

«Siamo molto lieti di avviare le nostre operazioni nella nuova struttura di Via di Salone. Questo hub strategico aumenterà in modo significativo la capacità distributiva di GOFO a Roma e nel Sud Italia. L’alta qualità costruttiva dell’immobile, l’attenzione alla sostenibilità e la sua posizione privilegiata sono pienamente in linea con la visione di GOFO: offrire ai clienti locali in Italia servizi di consegna last mile più rapidi, più efficienti e a minore impatto ambientale.»

CBRE ha assistito Scannell Properties nella locazione del Warehouse B del Logistic Parc di Via di Salone. Alessandro Petruzzi, Responsabile Industrial & Logistics Italia di CBRE, ha aggiunto: “L’operazione segna una pietra miliare strategica per il mercato logistico romano, confermando la crescente domanda di spazi moderni e sostenibili in posizioni privilegiate. CBRE è orgogliosa di aver guidato Scannell Properties in questa importante operazione, che coinvolge un player di primo piano come GOFO e rafforza il ruolo di Roma come polo logistico chiave.”

Con il Logistic Park di Roma, Scannell Properties conferma la propria strategia di investimento in piattaforme logistiche urbane in location primarie, capaci di coniugare accessibilità, qualità costruttiva e attenzione ai criteri ESG, a supporto degli operatori che gestiscono flussi di merci sempre più rapidi e complessi.

Per la realizzazione dell’immobile, Scannell Properties si è affidata a Beg Ingéniere, General Contractor con una forte presenza internazionale.