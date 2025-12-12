Ashurst e Clifford Chance nella operazione di finanziamento green per complessivi €671 milioni per il fondo Tages Helios

Meacci, Formentin, Commis, Ravazzolo

Gli studi legali Ashurst e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, da un lato il fondo denominato “Tages Helios” gestito da Tages Capital SGR e, dall’altro, il pool di sette banche finanziatrici nell’operazione di finanziamento e rifinanziamento di tutto il portafoglio di impianti fotovoltaici del fondo da complessivi ca 272 MWp, funzionale alla razionalizzazione societaria e all’efficientamento tecnico degli impianti fotovoltaici, nonché alla creazione dei presupposti per investimenti in impianti di stoccaggio elettrochimico BESS. L’operazione - qualificata quale Green Loan – Project Finance - ammonta a complessivi €671 milioni che sono stati messi a disposizione in una prima fase conclusasi il 29 ottobre 2024 con la messa a disposizione di un finanziamento da €276 milioni e quindi con una seconda fase completata il 23 ottobre 2025, con l’incremento del finanziamento per un importo di ulteriori €395 milioni.

Ashurst ha agito per tutta l’operazione con un team guidato dal partner Carloandrea Meacci composto dalla Senior Associate Federica Formentin, gli Associate Stefano Tallamona e Michela Bardelli e la Trainee Clara Stolfa. L’assistenza fiscale è stata fornita dal Partner Michele Milanese, con il supporto del Counsel Roberto Ingrassia e dal Trainee Pier Paolo Capponi, mentre quella in relazione alla documentazione hedging è stata curata dal Partner James Knight e dal Trainee Marc Neilson.

Clifford Chance ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team guidato dalla Partner Chiara Commis con il supporto degli Associate Alessandra Ravazzolo e Camilla Rigamonti e della Trainee Maria Giulia Torelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Counsel Sara Mancinelli, con il supporto dell’Associate Mario Martignago, mentre l’assistenza in relazione alla documentazione hedging è stata curata dal Counsel Riccardo Coassin, con il supporto dell’Associate Veronica Valerio.

Le attività notarili sono state curate dal Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti dello Studio Notarile Marchetti, con il supporto dei suoi collaboratori l’Avv. Matteo Sant’Ambrogio e l’Avv. Ludovica Mazzola.